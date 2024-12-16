Симфонический оркестр Кузбасса отправится в тур по Китаю

Артист группы фаготов Сергей Саган рассказал, что в репертуар войдут не только композиции русских авторов, но и зарубежная классика. Так, тур начнется 19 декабря. В преддверии нового года во всем мире традиционно звучит Штраус. Коллектив также решил внести произведения австрийского композитора в репертуар первого блока.

«Русская музыка – без нее никак (второй блок – прим.). А третий блок – это и китайская музыка, в том числе», — сказал Саган.

Сергей Саган обратился к статистике ЮНЕСКО, согласно которой Петр Чайковский — самый исполняемый композитор мира. Его композиции также будут исполнены во время тура по Китаю.

Артисты признались, что с нетерпением ожидают предстоящей поездки. Во время прошлых турне их гостеприимно встречала китайская сторона. На одном из выступлений на сцене одновременно предстали китайские и российские музыканты. По мнению артистов из Кузбасса, получился непревзойденный номер.

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