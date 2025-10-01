Подмосковные Сергиев Посад и Ногинск вошли в число самых зеленых городов РФ

«Российская газета», «Роскосмосо» и сервис «Сохрани лес» составили рейтинг самых зеленых городов России, в первую пятерку которого вошли подмосковные Сергиев Посад и Ногинск, сообщил REGIONS.

В рейтинге по озеленению Сергиев Посад показал третий результат, где зеленые насаждения занимают 63% территории, тогда как Ногинск с показателем 61% расположился на четвертой позиции. Лидирующие позиции в рейтинги занял город Сочи (90%).

По мнению экспертов, количество зелени — не самый важный критерий. Большое значение имеет доступность благоустроенных локаций для россиян. Важно, чтобы парки и скверы располагались в черте населенного пункта без необходимости траты большого количества времени на дорогу.

По данным издания, власти Сергиева Посада намерены реализовать запрос на доступность. В 2026 году в округе планируют благоустраивать зону у Вифанского пруда. На территории более 45 гектаров появятся прогулочные зоны и места для отдыха у воды. На этом работы прекращены не будут. Уже к 2028 году парк «Скитские пруды» соединят с историческим центром. Общая занимаемая площадь составит 300 гектаров.

Ранее сообщалось, что в рамках экологической акции в Павлово-Посадском округе высадили около 50 молодых рябин и дубов.