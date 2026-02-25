«Символ нашего спасения»: священник призвал не осуждать тех, кто поставил крест на могиле питомца

Установка крестов на захоронениях домашних питомцев не соответствует канонам православной церкви, пояснил священник. Александр Ильяшенко напомнил, что крестная жертва Спасителя открыла человеку врата в жизнь вечную, тогда как животные лишены этого дара.

«Крест – это символ нашего спасения. Господь наш Иисус Христос принял крестную смерть, чтобы спасти человечество от вечной гибели. Человек создан по образу и подобию Божию, и крест является символом нашего спасения. Животные не созданы по образу и подобию Божию, поэтому постановка креста на их могилах противоречит здравому смыслу и вероучению Православной церкви», – уточнил отец Александр.

В то же время священнослужитель призвал не осуждать тех, кто по незнанию уже установил крест на могиле четвероногого друга. Настоятель храма выразил сожаление в связи с недостаточным уровнем религиозной грамотности среди населения. По его мнению, в наши дни многие люди лишены даже основ богословских знаний, что нередко приводит к появлению странных и нелепых идей, добавил священник.

«На мой взгляд, это элементарное суеверие. Ничего не будет с теми, кто ставит крест животным, но это просто бессмысленно с духовной точки зрения», — высказал мнение священнослужитель.

Ранее отец Александр пояснил, почему домашним питомцам стоит подбирать клички, а не нарекать их человеческими именами. Каждый христианин носит имя в честь своего небесного покровителя, и наделение животного таким именем свидетельствует о недостатке духовной культуры, а также способно оскорбить религиозные чувства верующих.

Ранее в РПЦ назвали запретные действия православных на кладбище.