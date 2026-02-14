Гробят души: в РПЦ назвали запретные действия православных на кладбище

Русская православная церковь обратилась к верующим с разъяснениями о том, как правильно вести себя на могилах. Священнослужители призвали отказаться от застолий и сосредоточиться на молитве, а также дали советы по выбору цветов и памятников, сообщает Новосвят .

В Русской православной церкви акцентировали внимание верующих на важности соблюдения традиций при посещении кладбищ. Священники пояснили, какие действия считаются недопустимыми, а что, наоборот, поможет достойно почтить память ушедших.

По словам представителей РПЦ, категорически не рекомендуется организовывать на захоронениях трапезы, распивать спиртные напитки или оставлять конфеты и другую еду. Истинное поминовение выражается исключительно в молитве и тишине. Суетность и шумные застолья противоречат самой сути пребывания на погосте.

Служители церкви также затронули тему обустройства могилы. Сразу после похорон традиционно устанавливают деревянный крест, который спустя год меняют на постоянный памятник. Фотографию усопшего на временное распятие вешать не принято. Даже если крест демонтировали за ненадобностью, выбрасывать его святыню нельзя.

Что касается надгробий, Церковь не приветствует излишнюю роскошь и пафос. Гораздо ценнее скромная, но искренняя молитвенная память, особенно в течение сорока дней после кончины. Выбирая цветы, лучше отдать предпочтение живым бутонам. Традиционно приносят гвоздики или розы в четном количестве, подбирая оттенки с учетом пола покойного. Ярких, кричащих букетов стоит избегать, выбирая спокойные и мягкие тона.

