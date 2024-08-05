Синоптик Ильин: в Московской области местами пройдет кратковременный дождь

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин проинформировал RT , что в понедельник, 5 августа, в Московской области ожидается кратковременный дождь. Эксперт также рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в ближайшие несколько дней.

Теплая погода будет радовать жителей Москвы и Подмосковья до среды, 7 августа. Максимальная температура в столице достигнет отметки 25 градусов тепла, а в Подмосковье — 27 градусов тепла. С четверга температура немного снизится, но буквально на два градуса. В четверг синоптик прогнозирует потепление, а на выходных — очередное похолодание.

«В течение всей недели, вплоть до пятницы, ожидается облачная погода с прояснениями, с кратковременными дождями, слабыми, небольшой интенсивности», — отметил в беседе с RT специалист.

Уже в пятницу, 9 августа, риск осадков сохранится минимальный. В выходные дни жители Москвы и Подмосковья могут не подстраивать свои планы под погодные условия: дожди не ожидаются. Однако до пятницы включительно будет беспокоить достаточно плотный ветер.

«В пятницу несколько ослабнет, до 2,7 м/с, и в субботу сменит направление на южное, юго-западное, где-то до 6 м/с. Атмосферное давление сегодня составит около 741 мм рт. ст. и будет слабо расти», — заключил Ильин.

Ранее сообщалось, что первая половина августа будет дождливой в Московском регионе.