Синоптик Леус рассказал, когда в Москве выпадет первый снег и появится снежный покров

Ждать первого снега в Москве, скорее всего, придется дольше, чем обычно. О том, что это явление с высокой вероятностью будет отмечено позже средних многолетних сроков, сообщил в своем канале на платформе «Макс» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, статистика XXI века показывает: в столице первый снег в среднем выпадает 18 октября. Что касается временного снежного покрова, он формируется в среднем 3 ноября.

Однако в этом году оба эти явления, по оценке синоптика, с высокой вероятностью произойдут существенно позднее средних многолетних сроков. Таким образом, жителям столицы не стоит рассчитывать на ранний приход зимы.

«На сегодняшний день самые высокие сугробы в России отмечены на метеостанции Бохапча, что в Магаданской области, там снежный покров достиг отметки в 41 см, на второй позиции – метеостанция Ненастная, что в Хакасии, там снега 38 см и на третьей строчке – метеостанция Баимка, что на Чукотке – там снежный покров составляет 30 см», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что речь идет именно о средних значениях, рассчитанных за несколько десятилетий наблюдений. В отдельные годы первый снег в Москве выпадал и раньше, и позже указанных дат. Поэтому прогноз Леуса — это не точная дата, а оценка вероятности того, что снег в этом сезоне задержится.

Ранее синоптик уже отмечал аномально теплую погоду в столице: минувшая пятница стала самым теплым днем октября с 1974 года. На фоне таких температурных рекордов более поздний приход снега выглядит вполне логичным.

Ранее синоптик Леус раскрыл, где в Подмосковье прольется дождь в воскресенье, 11 октября.