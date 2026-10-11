Самая мощная буря за 3 месяца: Солнце дало серьезный импульс — что ждать дальше
Лаборатория ИКИ РАН: магнитная буря достигла уровня G3, продлится около суток
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Магнитная буря, начавшаяся на Земле, усилилась до уровня G3 и стала самой мощной за последние три месяца. Об этом проинформировала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем телеграм-канале, сообщило РИА Новости.
Как отметили ученые, спровоцировали бурю облака плазмы, выброшенные в космос в ходе сильного всплеска солнечной активности, который наблюдался в начале недели.
«Последний раз магнитный шторм сравнимой силы наблюдался 4 июля 2026 года», — говорится в публикации.
Согласно прогнозам, геомагнитное поле может оставаться в возмущенном состоянии еще около суток.
Между тем в четверг, 8 октября, на Солнце произошла самая мощная вспышка с конца лета. Подобные события классифицируют по силе рентгеновского излучения, выделяя пять категорий — A, B, C, M и X. Их следствием на Земле становятся магнитные бури, способные нарушать работу энергосистем и сбивать пути миграции птиц и животных.
Мощные геомагнитные возмущения, в свою очередь, вызывают перебои в коротковолновой связи и работе навигационных систем, а также провоцируют скачки напряжения в промышленных сетях. Влияют ли такие явления на самочувствие людей, ученые до сих пор не могут сказать однозначно.
Ранее сообщалось, что северное сияние добралось до Подмосковья.