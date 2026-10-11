«Козел — вот, пожалуйста, она козел»: суд оштрафовал москвичку на ₽3 тыс. за оскорбление депутата

Столичный суд вынес решение о штрафе в ₽3 тыс. в отношении женщины, допустившей оскорбительное высказывание в адрес муниципального депутата. Об этом говорится в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

По информации издания, инцидент произошел во время общего собрания жильцов дома, где обсуждалась установка шлагбаума. Как следует из слов женщины, приведенных в документах, один из мужчин поинтересовался, кто инициировал установку шлагбаума.

«Кто этот козел, который придумал установить шлагбаум и все это затеял», — обратился с вопросом участник собрания.

Согласно данным судебных материалов, в ответ женщина указала на инициативную группу, выступавшую за установку шлагбаума.

«Козел — вот, пожалуйста, она козел», — ответила женщина.

По данным издания, в состав этой группы входила депутат муниципального округа. Она восприняла сказанное на свой счет и настояла на привлечении женщины к ответственности.

По информации издания, сама жительница ЖК просила не наказывать ее, подчеркивая, что фраза прозвучала спонтанно в ответ на вопрос. По ее словам, она хотела ответить на него, а не оскорбить кого-либо. Тем не менее суд оштрафовал ее на ₽3 тыс. по статье КоАП «Оскорбление».

Ранее сообщалось, что суд в Москве дал три года условно женщине за бокал в голову посетителя концерта.