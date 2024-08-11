Синоптик Шувалов: дожди в Москве прекратятся 14 августа

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, что жители и гости Москвы на следующей неделе ощутят приближение осени.

Москва попадет в тыловую часть циклона. В понедельник, 12 августа, и во вторник, 13 августа, будет идти дождь. Температура воздуха днем на протяжении всей следующей неделе не будет высокой: от 17 до 20 градусов тепла. Ожидается ветер. Дождливая погода в воскресенье задала тон первой половине следующей недели.

«Такой некий образ приближающейся осени», — рассказал RT синоптик.

Однако уже в среду погода изменится к лучшему. Ожидается, что дожди прекратятся и не будут возобновляться до конца следующей недели. Дневная температура воздуха повысится до 23 градусов тепла. Улучшение погодных условий будет связано с переваливанием циклона через Урал.

«Неделя получится контрастной», — сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что эксперт по туризму Мельник перечислил страны, где можно выгодно отдохнуть в сентябре.