Синоптик Вильфанд прогнозирует в Москве и Подмосковье теплую погоду на выходных

Температура воздуха будет подниматься постепенно. С четверга, 15 августа, температура будет соответствовать норме. В субботу, 17 августа, столбики градусников поднимутся до 26°С. Уже в воскресенье, 18 августа, температура составит 28°С. Потепление связано с тем, что циклон покинет Москву и Подмосковье и направится на восток. Однако ночи на протяжении всей недели будут холодными.

«Температура в ночь на четверг и на пятницу всего-навсего от +6 до +11°С», — спрогнозировал эксперт.

С субботы также начнется изменение циркуляции воздуха. Как следствие, повысится атмосферное давление, а ночные температуры станут более высокими. В ночь на воскресенье температура достигнет 16°С тепла.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья рассказали, когда в регионе закончится купальный сезон.