Жителям Подмосковья рассказали, когда в регионе закончится купальный сезон

Купальный сезон в Московской области будет длиться до конца августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что в приоритетные задачи ведомства входит обеспечение безопасности детей в период купального сезона.

«В рамках месячника безопасности сотрудники Центра ГИМС МЧС России проводят рейды по местам массового отдыха жителей и гостей Подмосковья по безопасному поведению на водных объектах в летний период», — говорится в сообщении.

Жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдать осторожность у воды, следить за детьми и не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, купаться рекомендуется только в оборудованных местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».