Синоптик Зеленцова рассказала, стоит ли ждать бабьего лета

Руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова рассказала, что бабье лето — это потепление, которое наступает после резкого похолодания в начале осени. Эксперт предупредила, что не каждую осень приходит бабье лето, сообщил udm-info.ru.

Синоптик пояснила, что если сейчас в некоторых регионах России тепло, но до этого не наступало кратковременное похолодание, значит, говорить о бабьем лете преждевременно. Обычно похолодание означает, что наступил конец метеорологическому лету. Значит, начинается метеорологическая осень. Связывающим звеном станут непродолжительные теплые и сухие дни.

«Говорить о том, наступит ли бабье лето пока рано. Совсем исключать такую возможность тоже пока нельзя, но вероятность таких теплых дней в конце сентября — начале октября невысока», — добавила автор телеграм-канала «Записки синоптика» Дарья Зеленцова.

Синоптик Зеленцова отметила, что в Удмуртии с 19 сентября пройдет холодный фронт, после чего погода в регионе будет меняться.

Ранее синоптик Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда в Москве и Подмосковье начнется метеорологическая осень.