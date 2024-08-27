Синоптик рассказал, когда в Москву и область придет холодная осень

Настоящая холодная осень придет в Москву и Подмосковье уже в начале сентября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в первый день осени ожидается теплая погода. Температура воздуха будет варьироваться от +20 до +25 градусов, но уже со второго сентября начнутся дожди.

«Со второго-третьего дня месяца в регион придут дожди, и в конце первой декады днем может похолодать до +9…+13 градусов. В середине сентября погода ожидается без существенных осадков при незначительной облачности. Максимальная температура воздуха в эти дни будет +13…+18 градусов», — рассказал Ильин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это, по его словам, похоже на первое бабье лето, после которого в конце второй и начале третьей декады снова похолодает до +7…+13 градусов, а также начнутся дожди.

«В последней пятидневке сентября в столицу и область придет классическое бабье лето, обусловленное влиянием Азорского антициклона. Температура воздуха поднимется до отметок +18…+23 градуса. Осадков не ожидается», — заключил синоптик.

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