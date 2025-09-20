Системы аэропортов Европы подверглись масштабной кибератаке

По информации издания, в берлинском аэропорту атаке подвергся поставщик услуг систем обслуживания пассажиров. В пресс-службе уточнили, что атака практически не отразилась на графике работы аэропорта. В связи с тем, что аэропорт не был целью кибератаки, он пострадал лишь косвенно.

В администрации лондонского аэропорта Хитроу допустили задержки вылетающих пассажиров по причине технических проблем. В пресс-службе отметили, что неполадки возникли у Collins Aerospace — компании, которая предоставляет системы регистрации и посадки на рейс нескольким авиакомпаниям в аэропортах. Она сотрудничает с аэропортами по всему миру. Однако, по данным РБК, в самой компании о техническом сбое не сообщали.

В брюссельском аэропорту сообщили о кибератаке, которую зафиксировали вечером пятницы, 19 сентября. Целью стал поставщик услуг регистрации и посадки на рейс. По этой причине регистрация и посадка на рейс временно возможны исключительно вручную. Пассажирам рекомендуют приезжать в аэропорт заранее.

