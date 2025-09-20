Суд обязал работника Внуково выплатить 655 тыс. руб. за посещение бизнес-зала

Согласно данным суда, мужчина заключил с банком договор на обслуживание пакета услуг. Он имел право посещать залы в аэропортах, которые предлагают клиентам повышенный уровень комфорта. На основании заключенного договора мужчина вправе предъявлять специальный код доступа или посадочный билет, чтобы проходить на территорию залов. Услуга доступна для аэропортов и железнодорожных вокзалов.

По информации издания, в роли истца выступает банк. Сотрудники проанализировали данные и пришли к выводу, что мужчина за пять месяцев воспользовался услугой 364 раза. Он посещал аэропорты в Москве и Сочи. Сотрудники банка предполагают, что сотрудник аэропорта передавал индивидуальный код для входа третьим лицам. Мужчина не отрицал, что несколько раз передавал коды знакомым, но не для посещения зала во Внуково.

По данным издания, суд проанализировал периодичность и количество проходов, а также временные отрезки. Установлено, что сотрудник неоднократно передавал код посторонним лицам. Гражданина обязали выплатить 655 тыс. руб.

«Доступ в залы повышенной комфортности осуществлялся в один и тот же день в различное время суток неоднократно и в отношении одновременно нескольких лиц», — сказано в решении суда.

