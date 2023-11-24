«Ситуация под контролем»: В Татарстане раскрыли подробности массового отравления школьников

В Казани ученики гимназии обратились к медсестре с жалобами на плохое самочувствие : боли в животе, слабость и тошнота. Минздрав Татарстана сообщает, что ситуация находится под контролем, сообщает inkazan.ru .

«Минздрав Татарстана держит ситуацию под контролем», — заключили в пресс-службе ведомства.

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратились родители восьми школьников. Учащиеся гимназии №28 нуждались в медицинской помощи. Не было зафиксировано ни одного тяжелого случая. Троих школьников пришлось госпитализировать. Причина обращений - отравление.

О массовом отравлении стало известно 23 ноября из социальных сетей. Родители детей написали, что двух школьников увезли из учебного заведения в больницу на скорой. Прокуратура с самого начала приступила к расследованию. Родителям пообещали, что будет установлена причина отравления, а виновных привлекут к ответственности. Прокурор республики Альберт Суяргулов контролирует ход расследования.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области от отравления угарным газом погибли четверо детей в возрасте от 6 до 15 лет. Несовершеннолетние находились в доме без присмотра взрослых.