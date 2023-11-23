В гимназии Казани ученики младших классов пожаловались на самочувствие

По данным мэрии, в гимназии №28 в середине дня 23 ноября ученики 2 и 3 классов начали обращаться в медблок, где жаловались медсестре на плохое самочувствие. По словам детей, они ощущали тошноту и боли в животе. Детей, обратившихся с жалобами на состояние здоровья, отправили домой с родителями. Позже выяснилось, что одному ребенку стало хуже, родители вызвали ему скорую.

На ситуацию обратило внимание местное управление образования, прокуратура и другие структуры. В гимназии возьмут на анализы необходимые пробы и изучат записи с камер. Прокуратура начала проверку соблюдения санитарных норм и приступила к поиску причин массового плохого самочувствия у детей.