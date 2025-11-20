СИЗО до января: чиновник мог согласовать бракованные конструкции для российского курорта

Первый заместитель главы Таштагольского района на основании решения суда до 11 января будет находиться в СИЗО, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, глава курировал строительство объектов теплоснабжения спортивно-туристического комплекса в пгт. Шерегеш. Во время заключения контракта он целенаправленно согласовал изготовление железобетонных конструкций низкого качества. Задержанный был проинформирован, что детали будут использоваться при выполнении комплекса технологически взаимосвязанных строительно-монтажных работ. Стороны не собирались соблюдать технические требования контракта. Следствие предполагает, что чиновник действовал из побуждений личной выгоды.

«После их выполнения он (задержанный. — Прим. ред.) подписал акты об их приемке и дал указание подчиненным сотрудникам произвести их оплату на сумму свыше 11,4 млн руб., причинив значительный ущерб бюджету муниципального образования», — указано в сообщении ведомства.

По версии следствия, контракты заключались в период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски. По месту жительства и работы обнаружили документы. Их изъяли для изучения в рамках возбужденного уголовного дела. Проведение оперативно-розыскных мер продолжается. Срок максимального наказания по инкриминируемой статье достигает 10 лет лишения свободы.

«Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями"», — сообщили в ведомстве.

