Сюрприз для водителей: расписание «нерабочих дней» на ключевых погранпереходах Приморья

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства края проинформировали, что пункты пропуска на границе Приморья приостановят работу в дни китайского Нового года, сообщил vostokmedia.com.

На период празднования китайского Нового года (Чуньцзе) приостанавливается работа нескольких автомобильных пунктов пропуска на границе Приморского края. Это стандартная мера, связанная с обширными праздничными выходными в приграничных регионах Китая.

Пункт пропуска «Краскино» в направлении Хуньчуня будет закрыт с 17 по 21 февраля. Переходы «Пограничный» (Суйфэньхэ), «Полтавка» (Дуннин) и «Турий Рог» (Мишань) прекратят работу на сутки раньше — с 16 по 20 февраля.

Местным жителям и предпринимателям советуют заранее планировать свои поездки, чтобы избежать возможных задержек. Полное возобновление работы всех пунктов пропуска ожидается после 21 февраля.

В наступившем 2026 году торжества по случаю китайского Нового года, также известного как Праздник Весны или Чуньцзе, запланированы на 17 февраля.

Ранее сообщалось, что лидер «Руки вверх!» назвал День святого Валентина коммерческим конструктом.