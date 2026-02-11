Певец Сергей Жуков объяснил, почему не отмечает День влюбленных

Любовь не живет по календарю и не ждет особых дат, чтобы заявить о себе. В этом уверен певец Сергей Жуков, который в преддверии 14 февраля поделился с Общественной Службой Новостей своим взглядом на смысл подобных праздников. Для артиста День святого Валентина — вовсе не обязательный повод для признаний, а скорее коммерческий конструкт, который часто подменяет собой искренние ежедневные чувства.

Жуков объясняет свою позицию просто: ждать конкретного дня, чтобы сказать любимым слова нежности или подарить цветы, — это абсурд. В его собственной жизни нет места таким искусственным паузам. Знаки внимания супруге он оказывает тогда, когда возникает искреннее желание, а не когда этого требует дата в календаре. По его мнению, подобные праздники выгодны в первую очередь тем, кто продает атрибутику, — цветы, открытки, подарки. Для реальных отношений гораздо важнее не разовая демонстрация чувств, а их постоянное подтверждение через поступки и повседневное внимание.

Тем не менее, певец не отрицает практическую пользу таких дат полностью. Для многих, особенно для тех, кто стесняется или откладывает важные слова, День влюбленных может стать тем самым удобным и социально одобряемым поводом, чтобы наконец сделать шаг и признаться в своих чувствах. Он выполняет роль своеобразного эмоционального катализатора в обществе, где не всем хватает смелости выражать эмоции спонтанно.

