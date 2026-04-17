СК и «ЛизаАлерт» ищут семью Усольцевых: новый этап поисков в Партизанском районе с 17 по 19 апреля

Поиски семьи Усольцевых, которая бесследно исчезла в районе Кутурчинского Белогорья в сентябре 2025 года, возобновлены. Пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю Юлия Арбузова поделилась подробностями очередного этапа поисковой операции, сообщило интернет-издание «Абзац».

По словам представителя ведомства, основную трудность для поисковой группы по-прежнему представляет заснеженность той местности, где пропали люди. Снежный покров серьезно затрудняет передвижение и обследование территории.

Как уточнила Юлия Арбузова, в операции задействованы в общей сложности до 10 человек. При этом она подчеркнула, что эти поиски не связаны именно с длительным хождением по тайге в классическом понимании. В район выехали сотрудники следственного комитета, профессиональные спасатели и представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Поисковые мероприятия ведутся в Партизанском районе.

«Основная сложность в поисках — снег, то есть заснеженная территория», — пояснила она.

Как сообщили в следственных органах, текущий этап поисковых мероприятий рассчитан на три дня — с 17 по 19 апреля. Сотрудники СК и спасатели делают все возможное, чтобы отыскать бесследно исчезнувших людей.

