Теперь это дело об убийстве: власти Кузбасса высказались о пропаже Героя России

Власти Кемеровской области отказались раскрывать подробности поисков пропавшего Героя России Алексея Асылханова. Информация засекречена в интересах следствия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства региона.

Молодой человек ушел из дома в городе Юрга 3 апреля и до сих пор не вернулся. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он садится в автомобиль к неизвестному мужчине. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Правоохранители возбудили уголовное дело. В правительстве региона уточнили, что в его рамках идут поисковые и оперативно-следственные мероприятия. Однако детали, как подчеркнули чиновники, не разглашаются. Дело расследуется по статье, связанной с убийством.

Алексей Асылханов получил звание Героя России в декабре 2024 года. Награду ему присвоили за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. По официальным данным, в боях он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронемашин и большое количество живой силы противника.

Сейчас поиски продолжаются. Силовики отрабатывают все возможные версии. Родные и близкие героя надеются на благополучный исход, а в регионе ждут новостей от следствия. Пока же официальные лица хранят молчание, ссылаясь на тайну следствия.

Ранее сообщалось, что криминалист выдвинул новую версию о странном исчезновении Героя России из Сибири. Тем временем супруга пропавшего бойца сообщала РИА Новости, что ждет ребенка. Также она отмечала, что не сразу обратилась в полицию.