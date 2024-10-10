СК назвал причину пожара в «доме-корабле» в Москве, где погибли два человека

Предварительная причина возгорания в квартире жилого дома на улице Большой Тульской в Москве — неисправность электрической проводки, сообщил официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве.

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку. Они осматривают место происшествия. В ближайшее время назначат ряд экспертиз, в числе которых также пожарно-техническая и судебно-медицинская. Полученные результаты могут подтвердить предварительную версию или выявить новые причины.

«Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства гибели двух человек в результате пожара на юге Москвы», — указано в сообщении СК.

Возгорание в квартире жилого дома произошло 10 октября. После его ликвидации в квартире были обнаружены тела двух человек. Официальный канал департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы сообщил, что для ликвидации огня были направлены расчеты ПСО №203, №207 и №211 столичного пожарно-спасательного центра. Информация о пожаре поступила в 04.10. Горела двухкомнатная квартира.

«Площадь пожара составила 55 кв. м. Ликвидирован в 6:17. К сожалению, два человека погибли», — указано в сообщении.

ТАСС сообщил, что спасатели оказали помощь в эвакуации 14 жильцам дома. 80 человек сумели покинуть здание самостоятельно. Найденные тела принадлежат мужчине и женщине, личности которых устанавливают.

Ранее сообщалось, что двое детей стали жертвами пожара в Челябинской области.