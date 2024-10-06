Двое детей стали жертвами пожара в Челябинской области

Двое малолетних детей погибли во время сильного пожара в частном доме в городе Куса Челябинской области. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на сообщение МЧС.

Как сообщает ведомство, из-за пожара погибли дети трех и 1,8 лет. Девочка и мальчик в силу возраста не могли выбраться из полыхающего дома. Где на этот момент были родители не уточняется.

Помимо жилого строения загорелись и надворные постройки. Площадь пожара составила 100 квадратов. Пожар тушили 19 специалистов и пять единиц техники.

Причину инцидента с двумя погибшими устанавливают компетентные органы.

В МЧС России в очередной раз подчеркнули, что оставлять детей дома без присмотра крайне опасно. Источники зажигания нужно убирать подальше от любопытных юных жильцов. Желательно, чтобы в квартире или частном доме стоял пожарный извещатель: он может спасти жизни при ЧП.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку после пожара на нефтебазе в Пермской области.