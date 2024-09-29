СК поручил проверить школу в Калининграде из-за не знающих русский мигрантов

Родители учащихся одной из школ Калининграда опубликовали в соцсетях жалобу на администрацию учебного заведения, которая игнорирует проблемы в обучении детей из-за присутствия большого количества детей мигрантов, которые не владеют русским языком, сообщил официальный канал Следственного комитета Российской Федерации.

В СК изучат данный вопрос. По итогу проведенной работы следователи обнародуют официальное заявление, являются ли претензии родителей обоснованными. Образовательный процесс, как утверждают родители, нарушен из-за введения новых различных образовательных норм. Их приняли для того, чтобы упростить процесс усвоения материала для тех ребят, кто не понимает русский язык. Родители считают, что администрация школы не реагирует на их замечания.

«Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Козырецкому Е.Н. организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах», — указано в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте избившая русскоязычного ученика педагог оштрафована на 6,8 млн сумов.