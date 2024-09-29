В Ташкенте избившая русскоязычного ученика педагог оштрафована на 6,8 млн сумов

В Ташкенте суд оштрафовал учительницу Озоду Равшановну, которая ранее избила учащегося 6 класса за просьбу вести урок на русском языке, сообщило интернет-издание gazeta.uz со ссылкой на решение госоргана.

Учительницу признали виновной в совершении нескольких правонарушений. Женщину оштрафовали на сумму в размере 6,8 млн сумов (примерно более 500 тыс. руб. по актуальному курсу валют). Деньги будут направлены в бюджет государства. При высчете суммы учитывали 20 базовых расчетных величин.

Преподавательница была направлена в спецприемник, где она провела семь суток. Подобное решение вынесли женщине за избиение замдиректора школы, где учится ее дочь. В конфликт вмешались сотрудники правоохранительных органов, однако она игнорировала их предупреждения. В зал суда ее доставили под конвоем.

О применении физической силы педагога по отношению к несовершеннолетнему стало известно из видео, которое быстро распространилось по сети. Директора школы, где произошел конфликт, отстранена от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что учительнице из Ташкента, избившей мальчика, могут запретить въезд в Россию.