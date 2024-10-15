СК: пострадавший при взрыве авто в Москве мужчина находится в реанимации
Фото: [t.me/skmoscowgsu]
Пострадавший при взрыве авто на юго-западе Москвы мужчина находится в реанимации, сообщил официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве.
Остальным пострадавшим также оказывается квалифицированная медицинская помощь. Следователи СК начнут опрос каждого и другие следственные действия только после разрешения врачей.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия. Цель — установить личность лиц, которые организовывали или являлись заказчиками взрыва. В частности, сотрудники проверяют записи с уличных видеокамер, допрашивают свидетелей и проводят обыски.
В настоящее время у следствия есть разные версии происшедшего инцидента.
«Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Москве 15 октября СВУ взорвалось между капотом и лобовым стеклом в китайском внедорожнике. В числе пострадавших — ребенок.