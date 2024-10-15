В Москве СВУ взорвалось между капотом и лобовым стеклом в китайском внедорожнике

Самодельное взрывное устройство сработало под днищем китайского автомобиля Tank на юго-западе Москвы, сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Как минимум три человека пострадали.

По данным Mash, инцидент произошел на профсоюзной улице. Пострадали 6-летний ребенок и двое мужчин. Отмечается, что взрывное устройство было заложено со стороны водителя.

Как уточнил источник, мальчик получил рассечение головы. Ребенка доставили в больницу. У мужчины, находившегося за рулем, диагностировали открытый перелом руки. Осколочное ранение бедра получил еще один человек.

По информации SHOT, взрывное устройство около 6:00 мск заметил именно водитель, который выходил из подъезда жилого дома вместе с сыном. Мужчина попытался убрать его, но СВУ взорвалось.

По данным источника, владельцем подорванного автомобиля является московский бизнесмен, который владеет долями в 13 компаниях, связанных со сферой общественного питания. Как отметили очевидцы, СВУ ему могли заложить конкуренты.

Как пишут РИА Новости, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следователи. Специалисты занимаются установлением причастных ко взрыву.

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