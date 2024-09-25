СК предоставил результаты анализа продуктов, которые ела отравившаяся семья

В продуктах, которые изъяли из дома отравившейся семьи под Красноярском, не обнаружили превышения нормируемых значений, сообщили в ГСУ СК России по региону.

У следствия две версии, что могло стать причиной смертельного отравления четырех несовершеннолетних граждан. Первая — употребление в пищу продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия. Вторая — вдыхание инсектицидного аэрозоля, что стало причиной интоксикации организма. Для подтверждения или опровержения каждой версии следователи опрашивали свидетелей, собирали пробы пищи и назначили экспертизы.

Из дома были изъяты продукты питания. Так, беременная мама детей приобрела в местном магазине пельмени и курицу, которые стали ужином накануне проявления первых симптомов отравления. В холодильнике были обнаружены другие продукты. Никаких вредных веществ в них не выявлено.

«По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено», — указали в ведомстве.

В доме также брали пробы воды. Она оказалась качественной. Анализ проводили специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что глава семейства, потерявший четверых детей из-за отравления, дал первый комментарий журналистам.