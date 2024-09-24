Глава семейства, потерявший четверых детей из-за отравления, заговорил с журналистами

«Состояние нормальное. Мне пока нельзя говорить», — заявил он.

На вопрос о самочувствии супруги мужчина не успел ответить, так как связь оборвалась. Врачи продолжают наблюдать за состоянием родителей.

Ранее следователи допросили его жену. Она объяснила, что за несколько дней до трагедии купила сырую курицу, пельмени и приправу в местном магазине. На следующий день она приготовила пельмени и курицу с картошкой, и вся семья поужинала. Женщина утверждала, что не добавляла в пищу никаких посторонних веществ. Однако при обыске на кухне был найден пакет с неизвестным порошком, а также были обнаружены следы инсектицидов.

Ранее сообщалось, что в образцах отравившейся семьи под Красноярском обнаружили следы средства от насекомых.