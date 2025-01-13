СК установил личность мужчины, который избил молотком девушку с ребенком на руках

Пресс-служба СУ СК России по Кузбассу проинформировала, что жителю Новокузнецка предъявлено обвинение в разбойном нападении на женщину. Подростка, который по просьбе мужчины помогал ему в избиении, также привлекут к ответственности, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве уточнили, что узнали о конфликте из соцсетей и СМИ. Автор сообщения в социальной сети рассказал, что двое подростков напали на женщину. По его данным, подростки выполняли заказ одной из игровых платформ.

«Их не смутило то, что в момент нападения и избиения девушка на руках держала малолетнего ребенка, который плакал и своим телом пытался защитить маму», — заявил автор поста.

По данным автора поста, нападавшим заплатили 10 тыс. руб. Сотрудники правоохранительных органов разобрались в ситуации. Они предполагают, что обвиняемый попросил несовершеннолетнего помочь ему в нападении с целью материальной выгоды.

«Вооружившись молотками, фигуранты прибыли на участок местности вблизи одного из многоквартирных домов по ул. Энтузиастов г. Новокузнецка, где дождались, когда девушка выйдет на улицу», — говорится в сообщении СК.

В сообщении указано, что нападавшие нанесли жительнице Новокузнецка удары молотками, а также руками и ногами в область верхних и нижних конечностей. В момент нападения у женщины имелся при себя планшет, который похитили неизвестные. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

В СК рассказали, что в настоящее время вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому остается нерешенным. Правоохранители предлагают заключить его под стражу. По месту жительства обоих фигурантов проведены обыски.

Ранее сообщалось, что в отношении напавшего на школу в Курсе подростка завели уголовное дело по покушению на теракт.