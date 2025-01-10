В отношении напавшего на школу в Курсе подростка завели уголовное дело по покушению на теракт

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на совершение террористического акта в отношении подростка, который напал на школу в курсе. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от управления Следственного комитета по Курской области.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)», — указали журналистам.

Омбудсмен Наталья Листопадова сообщила, что юноша собирался поджечь школу. Для этого у него была при себе горючая жидкость. Мальчик до этого не попадал в поле зрения правоохранителей, по словам уполномоченной по павам ребенка он очень умный и грамотный, у парня была хорошая успеваемость в школе.

Ранее уже сообщалось, что подросток ворвался с молотком в одну из школ Курска. У него при себе в сумке была быстро воспламеняющаяся жидкость, а также два ножа. Он разбил окно в коридоре и стекло входной двери. Сотрудники учреждения пытались остановить его, но парень тут же сбежал. Позже его задержали.