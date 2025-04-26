СК установил личность причастного к осквернению могилы военкора Федорчака и участников СВО

В Крыму установили личность и местоположение причастного к осквернению могил военкора «Известий» Александра Федорчака и троих участников спецоперации, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал главного военного следственного управления СК.

Следствие установило, что в ночь на 31 марта на кладбище Уваровского сельского поселения было совершено преступление — злоумышленник поджег воинские захоронения. Следствие предполагает, что это сделал задержанный безработный житель Нижнегорского района.

«С целью сбора и закрепления доказательственной базы следствием был назначен ряд экспертиз, среди которых ДНК-экспертиза, подтвердившая нахождение фигуранта на месте преступления», — говорится в релизе.

По информации издания, задержанный гражданин дал признательные показания. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов он выезжал на место захоронения, где уточнил все детали совершенного действия. Расследование продолжается. Операцию по установлению личности подозреваемого и его дальнейшим поискам ведомство проводило совместно с сотрудниками МВД и ФСБ.

Задержанный рассказал, что заранее не планировал совершать разгром захоронений. Он проходил мимо кладбища и обратил внимание на флаги. Безработный мужчина начал их поджигать при помощи зажигалки, сообщил ТАСС.

«Установлена причастность жителя Нижнегорского района Республики Крым к поджогу могил военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и бойцов СВО на кладбище Уваровского сельского поселения. Следствием ему присвоен статус подозреваемого», — сказала официальный представитель крымского главка СК России Ольга Постнова.

Ранее сообщалось, что суд арестовал подозреваемого в убийстве полицейского в Ленобласти.