Суд арестовал подозреваемого в убийстве полицейского в Ленобласти

Кингисеппским городским судом было принято решение о заключении под стражу на срок два месяца мужчины, подозреваемого в совершении убийства сотрудника полиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Следствие полагает, что 23 апреля в 11:30 возле дома номер 22 на проспекте Карла Маркса в городе Кингисеппе подозреваемый нанес удар острым предметом в область шеи 24-летнему оперативнику уголовного розыска, который пытался произвести его задержание.

Полученное ранение оказалось смертельным, и полицейский скончался на месте. Преступник был задержан позднее. Для оперативного розыска и задержания вооруженного преступника был мобилизован весь личный состав полиции Кингисеппского района, а также соседних районов.

Следственным управлением СК по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что напавшего на полицейских преступника задержали в подмосковной деревне.