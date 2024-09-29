СК: в центре Москвы в салоне делали инъекции неизвестным препаратом

В одном из косметологических кабинетов, который функционирует в центре Москвы, следователи выявили факты оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, сообщил Столичный СК.

Косметический салон расположен на улице Садовнической в городе Москва. 17 сентября его клиенткой стала женщина, которой в область лица ввели инъекции неустановленного вещества. Самочувствие женщины ухудшилось.

По указанному адресу следователи провели обыск. Были выявлены незарегистрированные медицинские препараты. Их изъяли. Сотрудники правоохранительных органов проверяют документы. Они опрашивают свидетелей. В скором времени будет назначен ряд судебных экспертиз. По факту предоставления некачественных услуг возбуждено уголовное дело. Обыски прошли в помещении Центра аренды косметологических кабинетов.

«Замоскворецким межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — указали в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 65% косметических изделий, доступных для приобретения в России, содержат опасные для здоровья человека компоненты. Причем часто производители не указывают на упаковке все противопоказания.