Потребсоюз: более 65% косметических изделий в РФ содержат опасные для здоровья компоненты

Согласно исследованию, проведенному Национальным союзом защиты прав потребителей, на российском рынке косметики обнаружены серьезные проблемы. Выяснилось, что более 65% косметических изделий содержат опасные для здоровья компоненты, и при этом 76% из них не указывают противопоказания, сообщило РИА Новости.

В ходе исследования был составлен строгий перечень из 1680 запрещенных веществ, которые признаны опасными, однако в производственных процессах разрешено использовать лишь 332 из них.

Кроме того, эксперты отметили, что каждый пятый продукт имеет истекший срок годности или не содержит информации о нем.

Также отмечается нехватка сведений о составе косметических средств на русском языке, что создает трудности для потребителей.

Специалисты предполагают, что некоторые производители намеренно скрывают эту информацию, чтобы не раскрывать состав недорогих ингредиентов.

Союз защиты прав потребителей рекомендует ввести обязательную маркировку косметических товаров для усиления контроля за безопасностью и уменьшения числа нарушений на рынке.

Ранее сообщалось, что россиянам старше 80 лет пообещали двойную выплату к пенсии.