Под Белгородом из-за вмешательства в работу транспорта сошел с рельсов грузовой поезд

Локомотив и несколько вагонов товарного поезда сошли с рельсов возле города Новый Оскол в Белгородской области, проинформировала в своем Telegram-канале пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Согласно предварительно полученным данным, ЧП произошло по причине некоего вмешательства в работу регионального железнодорожного транспорта.

«Вчера в 23:17 на перегоне Волоконовка — Новый Оскол (Белгородская область) из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. К настоящему времени сведений о пострадавших в ходе инцидента не поступало.Ранее сообщалось, что в Оренбурге грузовой поезд сошел с рельсов и врезался в здание.