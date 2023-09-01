Скандал из-за требования одевать военную форму в школе Нижнего Новгорода разрешен

В школе №172 Нижнего Новгорода трое школьников были в военной форме, потому что выносили флаг России, сообщает newsnn.ru .

Ранее в городе был сильный скандал. Некоторые родители сообщали, что их детям выдали камуфляжную форму. Педагоги требовали, чтобы дети пришли в такой форме на школьную линейку 1 сентября, утверждают родители учащихся.

В школе №172 Нижнего Новгорода ребята были одеты в праздничную форму. Белые блузки и рубашки, строгие пиджаки и радостные лица на улыбках – вот что увидели корреспонденты издания, которые приехали на почетную линейку. Только трое школьников, которые являются членами знаменной группы, выносили флаг России, поэтому были одеты в форму камуфляжного цвета.

Педагоги не отрицают, что первоклассникам школы №172 выдали одежду с камуфляжем. Специальная форма предназначена для проведения внеклассных занятий, различных мероприятий. Никто не требовал, чтобы дети приходили в форме в день знаний. В нынешнем году будут открыты кадетские классы, пояснила администрация учебного заведения.

Также стало известно, что костюмы передали до начала учебного года, чтобы родители могли замерить одежду и передать для доработки.