Скандал на чемпионате мира по фехтованию: спортсменку из Украины дисквалифицировали

На протяжении дня СМИ следили за скандалом, который произошел на чемпионате мира по фехтованию в Милане между украинской саблисткой Ольгой Харлан и спортсменкой из России Анной Смирновой. Появились последние подробности - Ольгу Харлан дисквалифицировали, пишет агентство ТАСС .

На стадии 1/32 финала украинская спортсменка Ольга Харлан одержала победу у россиянки Анны Смирновой. Преимущества Ольги были очевидны – она выиграла со счетом 15:7. По правилам спортивного этикета российская спортсменка подошла пожать руку украинке, но Ольга выставила вперед шпагу. Это грубое нарушение по правилам данного вида спорта. После Ольга демонстративно покинула помещение.

Анна Смирнова обратилась к судьям зафиксировать нарушение соперницы, но коллегия отклонила обращение. Дисквалифицировали украинку из-за того, что она не вышла на следующий поединок. На спортивную площадку вышла Йоана Илиева, которая представляет интересы Болгарии. Ольгу ждали долгое время, а после засчитали победу Илиевой без состязания. Анна Смирнова после конфликта также длительное время находилась в зале, предполагая, что Ольга может вернуться.