Скандальная растрата средств из бюджета: министр здравоохранения Хакасии понесет наказание

Экс-министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш и его заместитель Александр Стреленко согласно решению Абаканского суда должны выплатить государству 900 тысяч рублей, сообщает newkhakasiya.online . Причина – превышение полномочий и использование санитарной авиации не по назначению.

Инцидент произошел в Кузбассе в ноябре 2019 года. На борту Toyota Land Cruiser находились чиновники Хакасии. Транспортное средство потерпело крушение. Экс-министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш направил за коллегами санитарный вертолет. Средства за полет (один миллион рублей) были взяты из бюджета проекта «Здравоохранение».

Денежная компенсация – не единственное наказание, которое понесут экс-чиновники. Владимир Костюш получил три года срока, а его коллега Александр Стреленко – два. Речь идет об условном осуждении.