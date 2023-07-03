Скандальное убийство за переписку в родительском чате: новые подробности дела

Осужденному за убийство Арсену Мелконяну продлили арест с 3 июля по 3 августа, сообщает novostivolgograda.ru .

Арсен Мелконян обвиняется в убийстве мужчины, с которым поссорилась его сестра в родительском чате. Осужденный решил разрешить конфликт силовым способом и пригласил мужчину на личную встречу, где нанес ему телесные повреждения. Спустя неделю потрепавший скончался в больнице. Это первое дело, по которому проходит Арсен Мелконян.

В ходе судебных разбирательств осужденный угрожал семье погибшего, в частности, 10-летней дочери. Проявлял неуважительное отношение к судье. Все это привело к открытию второго дела с участием Арсена Мелконяна.

Согласно информации, которой располагают СМИ, Арсен Мелконян ранее был осужден, но помилован президентом для принятия участия в спецоперации. В зоне СВО осужденный провел полгода.