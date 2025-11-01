«Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать»: нижегородка поделилась опытом обращения в частную и городскую больницу

Жительница Нижнего Новгорода обратилась в частную поликлинику. Для получения лекарства 50-летней горожанке понадобилось записаться в городскую больницу. Женщина рассказала о разнице в отношении, сообщил newsnn.ru.

По информации россиянки, в частной клинике ей выписали лекарство, входящее в перечень жизненно необходимых. Обследование длилось на протяжении 30 минут, что положительно было оценено пациенткой. Врач ответила на все вопросы и сделала УЗИ. Однако квалифицированность кадров у женщины вызвала сомнения.

«Как позже мне признался терапевт в поликлинике: "Я уже никого не лечу — я просто статист"», — рассказала нижегородка.

По словам женщины, для получения лекарства ей предстояло обратиться в государственную больницу. Выдать лекарство имеет право участковый терапевт, к которому можно попасть на прием по талону. Специалист в свою очередь выдаст направление к ревматологу в поликлинике. К специалисту очередь идет на несколько недель вперед.

«Я стала ждать дальше и прямо сказала, что если вопрос не будет решен, то повторно обращусь в минздрав. На что медсестра мне заявила: "Вот пусть они вас и записывают". Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать», — рассказала жительница Нижнего Новгорода.

Нижегородка рассказала, что около недели ждала, пока ей выдадут талон. Она обратилась на горячую линию Министерства здравоохранения Нижегородской области. Вскоре для пациентки нашелся талон для приема ревматолога. Женщине достоверно неизвестно, связано ли это со звонком в ведомство.

Ранее сообщалось, что подмосковные медики спасли ребенку разорванную после ДТП ступню.