В преддверии профессионального праздника энергетиков, который отмечают 22 декабря, REGIONS выяснил , на какую заработную плату могут рассчитывать специалисты Подмосковья.

Анализ профильных сайтов по поиску работы показал, что заработная плата специалистов начинается от 80 тыс. руб. Например, такой доход обещают инженеру-энергетику в Подольске. Еще одна вакансия — инженер-энергетик в компании Зеленограда, где диапазон заработной платы — 130–140 тыс. руб.

«Рынок труда показывает: энергетики в Московской области сегодня востребованы и могут рассчитывать на конкурентную оплату труда», — сообщил REGIONS.

По данным издания, руководящие позиции оплачиваются еще выше. Так, заместителю главного энергетика в одной из подмосковных компаний предлагают от 130 тыс. руб. В зависимости от опыта и зоны ответственности главному энергетику на каширском предприятии намерены платить от 150 тыс. руб.

Спрос на специалистов данного профиля наблюдается в широком спектре организаций региона. К числу ключевых работодателей относятся энергосбытовые компании, такие как «Мособлэнерго», крупные промышленные и производственные предприятия, а также организации строительной и эксплуатационной сферы.

Ранее сообщалось, что 76% предприятий хотят проиндексировать зарплаты сотрудникам в 2026-м.