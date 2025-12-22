Сколько на самом деле зарабатывают энергетики в Подмосковье — раскрыты зарплатные секреты отрасли
REGIONS: энергетики в Московской области получают в среднем от 80 тыс. руб.
Фото: [Медиасток.рф]
В преддверии профессионального праздника энергетиков, который отмечают 22 декабря, REGIONS выяснил, на какую заработную плату могут рассчитывать специалисты Подмосковья.
Анализ профильных сайтов по поиску работы показал, что заработная плата специалистов начинается от 80 тыс. руб. Например, такой доход обещают инженеру-энергетику в Подольске. Еще одна вакансия — инженер-энергетик в компании Зеленограда, где диапазон заработной платы — 130–140 тыс. руб.
«Рынок труда показывает: энергетики в Московской области сегодня востребованы и могут рассчитывать на конкурентную оплату труда», — сообщил REGIONS.
По данным издания, руководящие позиции оплачиваются еще выше. Так, заместителю главного энергетика в одной из подмосковных компаний предлагают от 130 тыс. руб. В зависимости от опыта и зоны ответственности главному энергетику на каширском предприятии намерены платить от 150 тыс. руб.
Спрос на специалистов данного профиля наблюдается в широком спектре организаций региона. К числу ключевых работодателей относятся энергосбытовые компании, такие как «Мособлэнерго», крупные промышленные и производственные предприятия, а также организации строительной и эксплуатационной сферы.
Ранее сообщалось, что 76% предприятий хотят проиндексировать зарплаты сотрудникам в 2026-м.