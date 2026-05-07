Московская область занимает 3 место по количеству малых и средних предприятий в сельском туризме

Московская область занимает 3-е место среди российских регионов по количеству малых и средних предприятий в сфере сельского туризма, уступая лишь Краснодарскому краю и Республике Алтай. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

По последним данным Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, на территории Подмосковья успешно функционируют 269 объектов, предлагающих гостям погружение в атмосферу сельской жизни с ее неповторимым колоритом и гостеприимством.

С начала 2026 года каждый 5-й новый бизнес в сфере гостеприимства регистрируется именно в сельской местности. В целом по стране на сельских территориях сегодня работают около 6,8 тыс. предприятий, которые занимаются приемом и размещением туристов.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что сельский туризм — это ниша, которую МСП в сфере гостиничного бизнеса активно осваивают. Тренд на релокацию гостиничного бизнеса из городов продолжается уже на протяжении последних 5 лет. Ежегодно более 20% от общего числа новых малых и средних предприятий в данной отрасли открываются именно в сельских поселениях. Эта тенденция сохраняется и в текущем году: из примерно 2 тыс. новых МСП в гостиничном бизнесе более 22% — это бизнес, зарегистрированный за пределами городов. При этом если сравнивать число открывшихся и закрывшихся таких предприятий, то созданных будет почти вдвое больше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.