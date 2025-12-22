«Известия» узнали о 76% предприятий, что хотят увеличить зарплаты сотрудникам в 2026 году

В наступающем 2026 году порядка 76% российских компаний планируют увеличить зарплаты своим сотрудникам. Средний размер повышения составит от 5% до 10%, что соответствует уровню инфляции. Об этом свидетельствует исследование Банка России, с результатами которого ознакомилась газета «Известия».

Анастасия Горелкина, заместитель председателя совета директоров АО ХК «СДС» и член совета директоров КАО «Азот», подчеркнула, что для многих компаний сегодня индексация в пределах инфляции является осознанным решением, направленным на поддержание равновесия.

Она подчеркнула, что дело не в щедрых подарках, а «в чувстве справедливости». Важно, чтобы работники не чувствовали, что их труд теряет свою ценность, отметила Горелкина.

«То есть, когда работодатель регулярно пересматривает уровень оплаты, у людей появляется уверенность в завтрашнем дне, а в долгосрочной перспективе это работает куда эффективнее любых разовых повышений», — подчеркнула она.

