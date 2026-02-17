«Скорее бы вернулись»: жена военнослужащего из Красногорска обратилась к бойцам и их семьям после концерта в их честь
REGIONS: жена военного из Подмосковья Сизинцева пожелала защитникам победы
Фото: [REGIONS/Дмитрий Некрасов]
Супруга военнослужащего Оксана Сизинцева после концерта «Живи, страна!», который прошел в преддверии Дня защитника в Красногорске, поделилась с REGIONS пожеланиями в адрес бойцов и их близких.
Мероприятие провели с целью оказания поддержки участников специальной военной операции и их семей. Оксана рассказала, что подобные встречи в округе проходят регулярно. Администрация регулярно приглашает членов семей участников СВО принять в них участие.
«Семьям хочу пожелать, чтобы скорее вернулись. Бойцам хочу пожелать терпения. Сил справиться со всем этим. Мы, конечно же, ждем вас домой, ждем с победой. Скорее бы помогла», — сказала женщина.
Увлекательный концерт стал частью программы, посвященной Году единства народов России, и был организован при участии движения «Народный Фронт». Событие собрало жителей округа. Россияне пришли, чтобы в преддверии праздника выразить свою солидарность и поддержку тем, кто стоит на страже интересов страны.
