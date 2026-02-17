Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о занятиях

Занятия по программе «Герои Подмосковья» отличаются от обычной образовательной программы в университете, они позволяют изучать передовые методы управления при тщательно подобранных спикерах. Об этом сообщил ветеран специальной военной операции, участник программы Алексей Протченко.

«Каждое занятие проводится в режиме «открытого микрофона», и мы не упускаем возможность углубиться в суть учебного материала», — сказал Протченко.

По его словам, участники получают доступ к знаниям экспертов отрасли, которых не всегда можно услышать на открытых мероприятиях.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.