Скоро зима: в российском городе начали устанавливать каркас для новогодней елки

В кузбасских телеграм-каналах появилось сообщение о том, что в Новокузнецке начали собирать елку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам очевидцев, территория на одной из площадок ограждена металлическими конструкциями. В центре установлен каркас, на который каждый год ставят елку. В настоящее время предновогоднего настроения еще нет, но скоро ситуация может измениться. Поводом станет погода, которая ассоциируется с Новым годом.

По данным издания, в среду, 5 ноября, температура воздуха будет еще плюсовой. К ночи уже похолодает. В регионе ожидается снег уже следующей ночью. По данным синоптиков, снежные осадки будут умеренные. В регионе будет наблюдаться мокрый снег, гололедицы, порывистый ветер и дымка.

«В ночное время по области местами похолодает до минус 6–11 градусов Цельсия, днем ожидается –3...+2 местами до –8», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ранее сообщалось, что россияне начали скупать елки в октябре, чтобы сэкономить на Новом годе.