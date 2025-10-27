Россияне начали скупать елки в октябре, чтобы сэкономить на Новом годе

Россияне проявляют небывалую дальновидность, начав подготовку к Новому году еще в октябре. Статистика продаж демонстрирует настоящий ажиотаж вокруг искусственных елок, особенно моделей бюджетного сегмента. Спрос на главный символ праздника со средней стоимостью 7,5 тыс. рублей взлетел на десятки тысяч процентов, что свидетельствует о массовом стремлении граждан сэкономить на предпраздничных покупках. Финансовый аналитик Александр Разуваев подтверждает: текущий момент действительно является наиболее выгодным для подготовки к торжествам. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, существует и альтернативный способ новогодних инвестиций — рынок советских елочных игрушек. Эти раритетные изделия, уже не выпускающиеся производством, обладают постоянной ценностью и демонстрируют устойчивый рост стоимости. Приобретение таких украшений сегодня может принести значительную прибыль уже через два месяца благодаря сезонной активизации рынка.

Эксперт предупреждает о неминуемом подорожании всех праздничных атрибутов в преддверии декабря. Традиционный ценовой скачок затронет не только искусственные ели и декор, но и традиционные праздничные товары — красную икру, игристые вина и даже селедку. В розничных сетях стоимость возрастет на 20-30%, однако на площадках частных объявлений динамика цен может оказаться совершенно непредсказуемой. Особенностью этого года является сильный рубль, который потенциально может сдержать подорожание импортных товаров, однако на отечественную продукцию это не повлияет.

По его мнению, стратегия ранних покупок оказывается не просто проявлением организованности, а разумной финансовой тактикой. Текущий ценовой режим позволяет существенно сократить праздничные расходы, в то время как декабрьское повышение цен неизбежно отразится на кошельках тех, кто отложит подготовку к последнему моменту. Рынок новогодних товаров демонстрирует классическую модель потребительского поведения, где временной фактор становится ключевым элементом экономии.

Ранее сообщалось, что стоимость оливье в 2025 году выросла до ₽700.