СКР: суд заочно приговорил наемника из США Рида к 14,5 года колонии

Установлено, что Рид служил в Корпусе морской пехоты Военно-морских сил США. В 2023 году он прибыл на Украину, где в роли наемника стал на строну ВСУ. Гражданин США был оснащен всем необходимым для ведения боя: боеприпасами, огнестрельным автоматическим стрелковым оружием, снаряжением и обмундированием.

Американский наемник прошел ускоренную подготовку для восстановления главных навыков владения оружием и ведения боя. Его обеспечивали необходимыми продуктами питания. В период с 04 мая по 30 июня 2023 года Рид находился на территории ДНР. За выполнение боевых заданий американский гражданин на регулярной основе получал материальное вознаграждение.

Следователи собрали большую доказательную базу. Суд заочно выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», — указано в сообщении.

СМИ напоминают, что гражданин Рид был был задержан в Москве, где совершил правонарушение. Инцидент произошел в 2019 году. Его вину доказали. Суд вынес приговор в связи с нападением на полицейских.

В апреле 2022 года гражданина США обменяли на летчика Константина Ярошенко, который в свою очередь был осужден в США. После освобождения американец решил стать наемником со стороны ВСУ. Во время боев в зоне СВО был ранен, что сделало факт его прибывания на Украине публичным.

Ранее сообщалось, что Украина начнет анализировать обломки сбитого российского дрона «Охотник».